utenriks

Tirsdag ettermiddag var antall registrerte smittetilfeller 1.016.692, ifølge nettstedet.

Nærmere 300.000 av tilfellene er i New York, som er den klart verst rammede delstaten.

Så langt er over 22.600 døde i New York. Det samlede tallet på koronadødsfall i USA er over 57.000.

