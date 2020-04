Säpo advarer om at koronakrisen gjør det svenske samfunnet mer sårbart

utenriks

Desinformasjonskampanjer, påvirkningsoperasjoner, cyberspionasje og oppkjøp av viktige virksomheter er noen av virkemidlene som kan tas i bruk når Sverige blir mer sårbart som følge av koronakrisen.

Hjemmekontor nevnes som et av sikkerhetsproblemene, blant annet fordi mer sensitiv informasjon blir delt ukryptert via internett eller telefon. Det kan utnyttes av utenlandske interesser.

– Normalt håndteres sikkerheten på arbeidsplassene, men nå må mange gjøre det hjemmefra. Det er viktig at sikkerheten tilpasses etter det, sier enhetssjef Linda Escar i Säpo.

Økt etterretningsaktivitet

Myndigheten for samfunnsbeskyttelse og beredskap (MSB) har tidligere advart om at visse videotjenester, som Zoom, er uegnet dersom man skal håndtere sensitiv informasjon. Da blir virksomheten mer sårbar for cyberspionasje.

– Snakk ikke om sensitiv informasjon over åpne videokonferanser, åpen mail eller åpen telefonlinje, men gjør det på sikkert vis via kryptering, sier Escar.

Fremmede makter kan også utnytte den sårbare situasjonen til å spre desinformasjon og gjennomføre påvirkningskampanjer. Fremmede makter øker generelt etterretningsaktivitet i krisetider, og samfunnet blir dermed mer sårbart, ifølge Escar.

Oppkjøp

I tillegg kan utenlandske interesser utnytte de økonomiske problemene mange bedrifter befinner seg i, til å kjøpe opp sensitive virksomheter.

Et nytt lovforslag som behandles i Riksdagen for tiden, skal stanse utenlandske oppkjøp av svenske virksomheter som kan true sikkerheten. Moderaterna har vært pådriver for loven, og Socialdemokraterna har stilt seg positiv til det nye lovforslaget.

