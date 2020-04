Virustall går feil vei i Tyskland – regjeringen ber om disiplin

utenriks

– Vi ønsker ikke at antallet tilfeller med koronasmitte skal begynne å øke igjen, sier Lothar Wieler, leder for Tysklands offentlige smittevernsinstitutt, Robert Koch Institute, tirsdag.

Landet har så langt lyktes i å holde smitten nede. Men en ny rapport fra instituttet viser at reproduksjonstallet nærmer seg 1. Det betyr hver smittede person overfører smitten til én person til. Hvis tallet fortsetter å øke, vil koronautbruddet øke i omfang.

I midten av mars lå tallet på 0,7.

Butikker gjenåpnes

Økningen skjer samtidig som Tyskland har begynt å lette på restriksjonene. I forrige uke begynte butikker en gradvis gjenåpning. Landets skoler skal etter planen begynne gjenåpningen 4. mai. Og Volkswagens fabrikker har allerede gjenopptatt produksjonen.

Nå ber landets fremste smitteverneksperter folk om å holde seg inne.

– La oss fortsette å være hjemme så mye som mulig, fortsette å følge restriksjonene og holde en avstand på 1,5 meter fra hverandre, sier Wieler.

– Vi må alle passe på at vi ikke ender opp med flere infeksjoner, sier han og kaller kampen mot koronaviruset så langt for en suksess som må forsvares.

Tyskland har innført strenge smittebegrensningstiltak, som inkluderer bruk av munnbind på offentlige steder.

Merkel får kritikk

De siste dagene har det vært en opphetet debatt om hvor raskt gjenåpningen kan skje. Statsminister Angela Merkel har advart delstatene mot å gå for fort fram, noe som har ført til at hun er blitt kritisert for å vise autoritære tendenser.

Fortsatt ligger antall nye infeksjoner per døgn langt under økningen for noen uker siden. Denne uken ligger tallet på drøyt 1.000, mens det tidligere har vært opptil fire ganger så høyt. Den lave økningen betyr at myndighetene kan drive mer aktiv smitteoppsporing, noe de måtte innstille i mars ettersom smitten spredte seg for raskt.

Hvis reproduksjonstallet fortsetter å øke, kan regjeringen stå overfor et vanskelig dilemma i en tid der folk har begynt å nyte mer frihet, samtidig som enigheten om hvilke tiltak som trengs, har begynt å slå sprekker.

Tyske myndigheter skal ta en ny vurdering av koronatiltakene 6. mai.

De siste tallene fra Tyskland viser at nærmere 159.000 mennesker er registrert smittet av koronaviruset, mens over 6.000 er døde.

Tidligere i april erklærte helseminister Jens Spahn at pandemien var «under kontroll».

