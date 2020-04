Boris Johnson og Carrie Symonds har fått en gutt

utenriks

Talsmannen opplyser at mor og barn har det bra. Fødselen kom overraskende ettersom det var varslet at Symonds ikke hadde termin før i sommer.

Både meningsfeller og motstandere har gratulert statsministerparet, blant annet kalte den nybakte lederen for opposisjonspartiet Labour Keir Starmer fødselen for «fantastiske nyheter» på Twitter.

– Flere søvnløse netter i vente, konstaterte Nord-Irlands førsteminister Arlene Foster da hun gratulerte paret.

Selv har Johnson og Symonds takket de sykehusansatte som hjalp dem under fødselen.

Fikk korona under graviditeten

Johnson (55) er nylig vendt tilbake til arbeidet etter et sykefravær forårsaket av koronaviruset. Han opplyste selv at han var smittet den 27. mars, og den 5. april var tilstanden såpass alvorlig at han ble lagt inn på sykehus.

Da han ble utskrevet noen dager senere, sa Johnson at «det kunne ha gått begge veier». Siden har han vært sykmeldt, inntil han var tilbake på kontoret mandag.

Symonds (32) er tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet. Hun kunngjorde graviditeten i februar.

Mediene har kalt barnet «brexit baby» ettersom graviditeten ble kjent rett etter at Storbritannia formelt forlot EU. Også Symonds ble syk av koronaviruset, men hadde svært milde symptomer.

Raab stedfortreder

Før virusutbruddet rammet Storbritannia, hadde han antydet at han ville vurdere å ta permisjon etter fødselen.

Johnson skulle onsdag egentlig stilt i spørretimen for første gang siden han ble sykmeldt. I stedet sendte han nok en gang utenriksminister Dominic Raab som stedfortreder.

Underhusets speaker Lindsay Hoyle benyttet også anledningen til å gratulere.

– En god nyhet midt i all usikkerheten. 2020 blir et år de aldri glemmer, sa Hoyle.

Flere barn

Johnson har fra før fire voksne barn med sin tidligere kone, 55 år gamle Marina Wheeler. De var gift i 25 år, men ble nylig separert. I tillegg har han ett eller to barn utenfor ekteskap – statsministeren har ikke villet svare på hvor mange barn han har til sammen.

Johnson og Symonds har bodd sammen i statsministerboligen 10 Downing Street i London siden juli, da Johnson ble statsminister. Det var første gang et ugift par flyttet inn i den tradisjonsrike boligen.

Det er imidlertid ikke første gang en sittende britisk statsminister får barn. Også Tony Blair og David Camerons koner fødte mens ektefellene deres var i embetet.