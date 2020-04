utenriks

Tallet på helt eller delvis permitterte som det søkes om statsstøtte for, er langt høyere enn under finanskrisen for et drøyt tiår siden, opplyser den tyske arbeidsmarkedsetaten. Det var sist støtteordningen var i bruk.

Men selv med permisjonsordningen var det 308.000 flere arbeidsledige i april enn måneden før. Dette er den første statistikken som viser effekten som de strenge smitteverntiltakene har på arbeidsmarkedet.

Ledigheten er nå på 5,8 prosent, opp fra 5,1 prosent i mars.

