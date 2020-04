Få tegn til framskritt i Ukraina-samtaler

utenriks

Restriksjoner på grunn av koronaviruspandemien gjorde samtalene utfordrende. De fire ministrene måtte nøye seg med å snakke sammen i en videokonferanse. Det planlagte møtet ansikt-til-ansikt ble skrinlagt på grunn av smittesituasjonen.

Forumet mellom de fire landene omtales som Normandie-formatet etter et toppmøte i desember 2019 der regjeringene i Moskva og Kiev ble enige om en våpenhvile og tilbaketrekking av styrker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lovet å løse konflikten med den mektige naboen i øst, og etter møtet i desember var det enkelte tegn på tøvær, blant annet flere fangeutvekslinger.

Russland hevder Ukraina bryter våpenhvilen og sier myndighetene i Kiev unngår direkte kontakt med de russiskstøttede opprørsgruppene som har kontrollen i Donetsk og Lugansk.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kulebasier på sin side at Russland ikke overholder sine egne løfter, og slår fast at Kiev ikke vil forhandle med ulovlige grupper.

– Men vi må fortsette arbeidet. Det finnes ikke noe annet Russland, bare dette, og vi må fortsette dialogen for å stanse russisk aggresjon, sier han.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sa på sin side at det er av avgjørende viktighet at observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) får tilgang til konfliktområdene.

