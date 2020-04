Haftar erklærer våpenhvile under ramadan i Libya

utenriks

Men den libyske krigsherren truer med at hvis motparten angriper, så vil det bli møtt med et umiddelbart og hardt svar. Fastemåneden ramadan varer i cirka tre uker.

Haftars erklæring kommer etter at FN, EU og flere land tok til orde for en våpenhvile mellom partene forrige uke. Den FN-anerkjente regjeringen i landet kommenterte senere torsdag Haftars utspill. I en uttalelse opplyser regjeringen at den ikke stoler på kunngjøringen hans, og sier de vil forsvare seg på legitimt vis ved å angripe alle trusler.

Haftar har kontroll over landområder sør og øst i landet, og han har det siste året forsøkt å ta kontroll over hovedstaden Tripoli.

Det siste året er det blitt gjort forsøk med våpenhvile flere ganger, men begge parter har hver gang anklaget hverandre for å bryte våpenhvilen etter kort tid.

– Disse bruddene er årsaken til at vi ikke stoler på våpenhvilekunngjøringer fra Haftar. En våpenhvile må ha internasjonal forankring og mekanismer for å overvåke implementasjon og dokumentere brudd, heter det i uttalelsen fra Tripoli.

