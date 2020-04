Jonhson: Storbritannia over det verste

utenriks

Det siste døgnet har det vært 674 nye dødsfall som knyttes til koronaviruset i Storbritannia, opplyser britiske myndigheter torsdag.

Statsminister Boris Johnson, som mandag denne uken vendte tilbake til arbeidet etter å ha blitt alvorlig syk av viruset, sa på en pressekonferanse at landet nå er over det verste av epidemien.

– For første gang er vi nå over toppen, og vi er på vei ned, sa Johnson.

I neste uke skal han legge fram en omfattende plan for når og hvordan landet skal lette på restriksjonene. De nåværende restriksjonene gjelder til minst 7. mai. Det er ventet at Johnson vil kunngjøre videreføring inntil videre.

Johnson ga uttrykk for frustrasjon over problemer med å skaffe verneutstyr og å få opp tempoet i testingen, men sa at regjeringen nå er i full sving med å gjøre alt i dens makt for å få dette på plass.

Smitteraten er nå under 1, og færre legges inn på sykehus og færre trenger intensivbehandling. Det gir igjen utslag på dødsstatistikken, uttalte regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver Patrick Vallance på pressekonferansen.

– Smitteraten er nå under 1. Vi tror den er mellom 0,6 og 0,9 for landet som helhet, kanskje litt lavere noen steder og noe høyere andre steder, sa han.

