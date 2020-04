Merkel: Å åpne for reiser i Europa er ikke aktuelt ennå

utenriks

– Det er ikke på dagsordenen, sier Merkel torsdag.

Merkels kommentar kom etter et nettmøte med de tyske delstatenes regjeringssjefer. Temaet for møte var eventuell nedtrapping av noen av restriksjonene som ble innført i midten av mars for å dempe spredningen av koronaviruset.

Museer, dyrehager og utstillinger skal imidlertid gjenåpnes rundt om i Tyskland, det samme skal grunnskolene i delstaten Nordrhein-Westfalen, som er Tysklands mest folkerike med 18 millioner innbyggere.

Reglene for sosial distanse og hygiene vil fortsatt opprettholdes mens andre smitteverntiltak gradvis trappes ned.

(©NTB)