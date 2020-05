Dødstallet synker i Storbritannia

utenriks

Totalt er det registrert 28.131 dødsfall i landet, og Storbritannas tall nærmer seg nå dødstallet i Italia, det hardest rammede europeiske landet. Der er det så langt registrert 28.236 dødsfall forårsaket av covid-19.

Storbritannia har den siste tiden trappet opp testingen kraftig, og tester nå mer enn 100.000 personer for viruset daglig. Fredag var tallet 105.937, opplyser boligminister Robert Jenrick på en pressekonferanse lørdag.

Det er nå totalt utført 1.129.907 tester, og 182.260 personer har testet positivt for koronaviruset, viser myndighetenes tall.

Lørdag skriver den britiske finansavisen Financial Times at det sannsynligvis blir lenge til kontorarbeidere i landet kan vende tilbake til sine arbeidsplasser. Boris Johnsons regjering legger opp til at de langt fleste skal jobbe hjemmefra i flere måneder for å hindre problemer og smittespredning i kollektivtrafikken, får avisen opplyst.

(©NTB)