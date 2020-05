Cuomo: – Tolererer ikke helsefarlige demonstrasjoner

utenriks

Cuomos kommentar var et svar på et spørsmål han fikk om en markering på Long Island, der en gruppe demonstrerte mot stengningen som er innført for å hindre spredning av koronaviruset.

Guvernøren sa at alle hadde rett til å uttrykke sin mening, men ikke ved å bryte regler som er innført for å beskytte samfunnet som helhet.

– Hvis du vil sette din egen helse i fare, så gud velsigne deg, sa Cuomo, og fortsatte:

– Du har ingen rett til å sette min helse i fare, eller mine barns helse, eller dine egne barns helse.

Cuomo sa han var like bekymret som alle andre for økonomien, men slo fast at helsa kommer først.

– Jeg kommer ikke til å sette dollartegn framfor folks liv. Det gjør jeg ikke. Ikke når det gjelder min egen familie, ikke for din familie, sa han.

Søndagens døgntall på døde var 299, noe høyere enn dagen før. Antallet nye sykdomstilfeller og sykehusinnleggelser i delstaten, som er USAs hardest rammede, fortsatte fallet.

