Kim forsvant fra offentligheten 11. april, og da han ikke viste seg under markeringen av bestefaren Kim Il-sungs fødselsdag fire dager senere, begynte ryktene å svirre.

Enkelte mente å vite at han var død, andre hevdet at han hadde gjennomgått en hjerteoperasjon, mens noen påsto at han trolig var koronasmittet.

Lørdag dukket imidlertid Kim opp igjen på nordkoreansk TV, der han smilende og røykende åpnet en gjødselfabrikk.

