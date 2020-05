Thailand gjenåpner forsiktig og gradvis

utenriks

Men myndighetene vil ikke nøle med å gjeninnføre alle restriksjoner ved bare det minste tegn på en økning i antall nye smittede, sier talsmann Taweesilp Visanuyothin, ifølge Bangkok Post.

Det vil etter planen ta to måneder å gjenåpne landet fullstendig siden gjenåpningen er delt i fire etapper på 14 dager hver.

Fra søndag kan matmarkeder, loppemarkeder og gågater åpne igjen, i likhet med salgsboder og vanlige butikker som supermarkeder og døgnkiosker. Det blir også tillatt å spille golf og tennis.

Om to uker skal myndighetene etter planen ta en beslutning om det er trygt å fortsette gjenåpningen. Da skal blant annet stormagasiner igjen få åpne.

Hvis det daglige antall nye smittetilfeller holder seg lavt alle 14 dager fra en etappe til den neste, vil det lempes ytterligere på bestemmelsene, ifølge talsmannen.

Thailand har registrert 2.966 tilfeller av koronasmitte og 54 dødsfall. Med cirka 70 millioner innbyggere svarer det til et dødstall på under én person per million.

(©NTB)