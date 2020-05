Falsk artikkel om Sveriges koronastrategi sprer seg på nett

utenriks

Historien kommer fra den aserbajdsjanske nettsiden Haqqin og er ifølge Centre for Democratic Integrity lest over 1,7 millioner ganger. Innlegget har også hatt nær 280.000 interaksjoner på Facebook, noe som gjør den til en av de mest delte russiskspråklige artiklene om Sverige noensinne.

Artikkelen beskriver blant annet at svensker generelt er av den oppfatning at koronaviruset ikke er en trussel mot mennesker og at de har «gitt opp».

I artikkelen, som har et bilde fra sommeren i fjor, skrives det at den svenske triatleten Joanna Soltysiak i et innlegg på sosiale medier oppfordrer utøvere fra verden over til å komme til Sverige, hvor all sportslig aktivitet går som normalt.

Til SVT sier Soltysiak at hun ikke kjenner til artikkelen.

– Jeg har definitivt ikke vært i kontakt med noen medier i det hele tatt. Det er helt surrealistisk, skriver hun i en epost til kanalen.

Sverge har innført langt færre restriktive tiltak enn de fleste andre land. Helsemyndighetene mener informasjon og oppfordring om å holde sosial distanse er nok, noe de har høstet kritikk for.

Kun 20 land i verden har flere koronatilfeller enn Sverige med sine 22.317. 2.679 personer har så langt mistet livet, ifølge Worldometer.

