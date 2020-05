Polsk statsråd antyder at valget må utsettes

utenriks

Sasin viser til at opposisjonen ikke vil samarbeide om en lov som tillater at valget som følge av koronapandemien gjennomføres via post, ifølge Reuters.

Loven er godkjent i underhuset i nasjonalforsamlingen, men foreløpig ikke i Senatet der opposisjonen har flertall.

Regjeringspartiet PiS vurderer nå å flytte valget til 17. eller 24. mai. En rekke polske opposisjonsfigurer, deriblant tidligere president Lech Walesa og den tidligere EU-presidenten Donald Tusk, har oppfordret til boikott av valget.

(©NTB)