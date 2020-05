Tysk studie: 20 prosent av koronasmittede uten symptomer

utenriks

Forskerne intervjuet og testet 919 personer i 405 husstander i Gangelt. Kommunen ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, nær grensa til Nederland, og har vært hardt rammet av viruset.

Gjennom å teste for viruset og antistoffer fant de ut at 15 prosent av befolkningen i Gangelt hadde blitt smittet, og at dødsraten lå på 0,37 prosent.

Studien fra Bonn-universitetet er ennå ikke fagfellevurdert, men resultatet bør kunne gi en antydning om smittespredningen i Tyskland, mener forskerne, som tror at rundt 1,8 millioner mennesker av en befolkning på drøyt 82 millioner allerede har blitt smittet. Det er over ti ganger flere enn antall påviste smittetilfeller.

22 prosent symptomfri

Studien viste dessuten at 22 prosent av tilfellene var asymptomatiske.

– Det faktum at tilsynelatende hver femte infeksjon utvikler seg uten merkbare sykdomssymptomer, antyder at smittede personer som kan smitte andre, ikke på troverdig vis kan identifiseres på grunnlag av gjenkjennelige symptomer på sykdommen, sier studiens medforfatter Martin Exner, leder for Bonn-universitetets institutt for hygiene og folkehelse.

Dette viser hvor viktig det er å opprettholde sosial avstand og god hygienepraksis for å holde spredningen av covid-19 i sjakk, påpeker forskerne.

– Alle tilsynelatende friske personer vi møter, kan intetanende bære viruset. Vi må være klar over dette og handle deretter, sier Exner.

FHI: Ikke overrasket

Ved Folkehelseinstituttet (FHI) er man ikke overrasket over funnene.

– Vi er jo gradvis blitt klar over at et betydelig antall kan ha viruset, uten å ha symptomer, sier fagdirektør Frode Forland til NTB.

I Norge gjøres nå tilsvarende undersøkelser, forteller han.

– Vi er ute og tester alle rekrutter, og i tillegg undersøker vi i ulike kohorter som vi har på FHI. Vi skal ut og samle inn tusenvis av prøver for å sjekke både for virus og for antistoffer, for nettopp å få et bedre tall på hva som er forekomsten i befolkningen, både når det gjelder de som blir syke, og de som ikke blir syke, sier han.

At så mange som 20 prosent ikke har symptomer, kan være godt nytt, mener Forland.

– Det betyr jo at flere vil bli immune raskere enn det vi har trodd, og at dødeligheten kan være lavere, sier han.

FHI har tidligere anslått at 50.000 nordmenn kan være koronasmittet. Så langt har nesten 8.000 testet positivt.

Dersom man ikke har symptomer, er man langt mindre smittsom enn om man har symptomer som feber og hoste, påpeker fagdirektøren.

Munnbind-påbud

Gangelt ble hardt rammet av koronapandemien etter at en karnevalsfeiring i februar trakk tusenvis av mennesker til den lille byen.

Tyskland er i likhet med en rekke andre land i gang med å lempe på restriksjonene som ble innført for å stanse smittespredningen. Butikker, skoler og religiøse institusjoner har begynt å åpne igjen.

Reglene for å sikre at folk holder avstand til hverandre, består. De fleste steder i landet er det forbudt for flere enn to personer å samles offentlig.

Munnbind er dessuten påbudt på offentlig transport og i butikker, hvor gulvmerking skal sikre at kunder holder minst 1,5 meters avstand.

(©NTB)