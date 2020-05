Storbritannia passerte Italia i antall koronadødsfall

utenriks

Britiske helsemyndigheter har hittil registrert 32.313 koronarelaterte dødsfall, melder nyhetsbyrået Reuters. Det ligger an til at bare USA kommer verre ut av pandemien.

Til tross for at kurven er i ferd med å flate ut noe, har Storbritannia gått forbi Italia i antall dødsfall og er det landet i Europa som er verst rammet av koronautbruddet.

Ytterligere 288 dødsfall ble registrert mandag. Det er det laveste antall på en enkelt dag siden 30. mars.

Ifølge Jonathan Van-Tam, medisinsk rådgiver for den britiske regjeringen, innebærer det at smittespredningen i landet definitivt har passert toppen, skriver The Independent.

