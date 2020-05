USA: CDC forventer 3.000 daglige koronadødsfall fra juni

utenriks

Anslagene om 3.000 daglige dødsfall er en økning på hele 70 prosent fra det USA opplever nå, skriver New York Times, som siterer den interne rapporten fra smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Estimatene, som er basert på modeller fra kriseenheten i sikkerhetsdepartementet (FEMA), anslår at antall smittetilfeller vil øke drastisk i USA fra midten av mai, med over 200.000 nye smittetilfeller hver dag.

Førsteamanuensis i biostatistikk ved Universitetet i Massachusetts, Nicholas Reich, har studert modulene og sier at kurven tyder på at USA når 90.000 dødsfall innen 23. mai.

– Og jeg tipper vi når 100.000 dødsfall i begynnelsen av juni, sier han.

