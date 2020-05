Det hvite hus vil legge ned koronagruppe

utenriks

I en uttalelse tirsdag sa visepresident Mike Pence at USA snart ikke vil ha behov for gruppen på grunn av «den enorme fremgangen» de har hatt som et land.

Han peker på Memorial Day 25. mai som en mulig dag å legge ned beredskapsgruppen

Gruppen, ledet av Pence, har gjennom krisen koordinert mellom medisinske institutter, politisk stab og delstatsguvernører, og rapportert til president Donald Trump.

Talskvinne Kayleigh McEnany for Det hvite hus påpeker at Trump fortsatt vil bli brifet fra de medisinske teamene, selv om det ikke lenger vil finnes en formell krisegruppe.

Spår økning

I et internt dokument fra Trump-administrasjonen sitert av New York Times mandag, anslås det at landet innen 1. juni vil ha 3.000 daglige dødsfall knyttet til koronasmitte, noe som er en økning på rundt 70 prosent fra det USA opplever nå.

Anslaget er basert på modeller som er utviklet av USAs føderale etat for krisehåndtering.

Estimatene anslår også at antall smittetilfeller vil øke drastisk fra midten av mai, med over 200.000 nye smittetilfeller hver dag.

– Kan ikke holde stengt

Under et besøk til en maskefabrikk i Arizona tirsdag, hvor Trump selv ikke brukte maske, ble han spurt om hvorfor det er en god idé å legge ned krisegruppen nå, samtidig som det er estimater om økning og frykt for gjenoppblussing av viruset til høsten.

– Vi kan ikke holde stengt i de neste fem årene, svarte presidenten i den TV-sendte pressekonferansen.

– Man kan si at det kan bli en gjenoppblussing. Det kan skje, de fleste legene sier at det vil skje. Men det vil være en flamme som vi må slukke, fortsatte Trump og sa at de har lært mye om det farlige viruset.

USA er det hardest rammede landet i verden med over 72.200 dødsfall og over 1,2 millioner smittetilfeller, ifølge Worldometer.

(©NTB)