Kina lar ikke utenlandske eksperter granske virusets opphav

utenriks

– Vår øverste prioritet er nå å kjempe mot pandemien helt til vi endelig har seiret, sier Kinas ambassadør til FN i Genève, Chen Xu.

– Før vi kan si om og når en invitasjon til internasjonale eksperter kommer, må vi ha prioriteringene klare og vi behøver også den riktige atmosfæren, sier han.

USAs utenriksminister Mike Pompeo fastholder at koronaviruset ble født på et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan og hevdet søndag at det foreligger «enorme beviser» for dette.

Ikke menneskeskapt

Amerikansk etterretning har tidligere konkludert med at viruset ikke er menneskeskapt, og det samme har USAs forsvarssjef Mark Milley. De utelukker derimot ikke at viruset kan ha lekket ut fra Wuhan-laboratoriet ved en ulykke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller de amerikanske påstandene for «spekulative» og USAs ledende epidemiolog Anthony Fauci har stilt seg bak dette og sagt at «alt tyder på» at viruset har et naturlig opphav.

Kinesiske myndigheter har også gått hardt ut mot Pompeo og bedt ham om å legge fram bevisene for anklagen.

Lyver

– Dette spørsmålet bør håndteres av forskere og medisinsk sakkyndige, ikke av politikere som lyver for å fremme sin egen innenlandske agenda, sier en talsmann for kinesisk UD, Hua Chunying.

– Pompeo har gjentatte ganger uttalt seg, men han kan ikke legge fram beviser. Hvordan skal han kunne gjøre det? Han har jo ingen, sier Hua.

Kina har etter drøyt 4.600 dødsfall fått pandemien under kontroll og har ikke meldt om nye dødsfall på over tre uker.

Hardest rammet

USA er med sine over 1,2 millioner smittede og over 72.000 døde verdens hardest rammede land.

Kina mener Pompeo forsøker å få søkelyset bort fra manglene ved USAs helsevesen og myndighetenes håndtering av pandemien ved å rette anklager mot Kina.

– De bør prioritere å ta hånd om sine egne problemer, sier Hua.

