Maduro vil stille amerikanere for retten etter angivelig kuppforsøk

Søndag før daggry forsøkte flere personer å ta seg inn i den venezuelanske havnebyen La Guaira i båter. De ble stoppet av myndighetene i Venezuela, som har opplyst at åtte angripere ble drept og en rekke andre pågrepet.

Venezuelas regjering har kalt hendelsen et forsøk på kupp og invasjon, og president Nicolás Maduro hevder USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo var involvert. De to pågrepne amerikanerne vil bli stilt for retten i Venezuela, fastslo Maduro onsdag.

– Det er umulig at Trump ikke visste om hva som skjedde i helgen i Venezuela, sier Maduro.

Sier han ville ta Maduro

I en opptak sendt på statlig TV i Venezuela sier en av to pågrepne amerikanerne, identifisert som Luke Denman, at planen var å ta kontroll over flyplassen i Caracas og frakte Maduro til USA. Den andre amerikaneren som er pågrepet, er identifisert som Airan Berry.

I videoen holder Maduro fram to blå, amerikanske pass og leser opp navnene og fødselsdatoene.

I mars siktet regjeringen i USA Maduro for «narkoterrorisme», og de tilbød 15 millioner dollar i dusør til den som klarer å pågripe Maduro.

USA avviser anklager

USA varsler bruk av «alle midler» for å frigjøre de to amerikanerne.

– Hvis Maduro-regimet bestemmer seg for å holde på dem, skal vi ta i bruk alle midler tilgjengelig for å få dem tilbake, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo på en pressekonferanse onsdag.

Den tidligere amerikanske spesialsoldaten Jordan Goudreau har tatt på seg skylden for angrepet. Han driver sikkerhetsselskapet Silvercorp i USA, og det angivelige målet bak angrepet skal ha vært å styrte regimet i Venezuela.

I videoen sendt på TV i Venezuela sa Denman at han ble kjent med Goudreau i forsvaret i USA.

USAs regjering har imidlertid avvist at de står bak angrepet, og president Donald Trump har anklaget Maduro for å drive en «desinformasjonskampanje».

– Hadde vi vært involvert, ville det gått annerledes, sa Pompeo på pressekonferansen i Det hvite hus.

