Primærvalget i New York holdes i juni

Forrige uke vedtok valgkommisjonen i New York å avlyse nominasjonsvalget på grunn av koronapandemien.

Andrew Yang, forretningsmannen som i februar trakk seg fra nominasjonskampen, anket beslutningen og begrunnet det med at et avlyst valg fratar New Yorkere deres stemmerett.

Tirsdag fikk han medhold i saken fra den føderale dommeren Analisa Torres. Hun påpeker også at valget er langt nok fram i tid til at man rekker å planlegge hvordan det skal gjennomføres på en trygg måte.

Joe Biden står igjen som Demokratenes eneste kandidat etter at både Yang og Bernie Sanders trakk seg.

