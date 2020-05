California tillater brevvalg

utenriks

Guvernør Garvin Newsom kunngjorde vedtaket under en pressekonferanse fredag og sa at avgjørelsen vil gi 20,6 millioner mennesker sjansen til å stemme «uten å sette helsen deres i fare».

Flere delstater har fra før gjennomført primærvalg via post, men California er den første delstaten som åpner for det ved presidentvalget.

Helsevesenet og stemmerettsforkjempere har bedt om at valget gjennomføres via post i hele landet, men mange republikanere, inkludert Donald Trump, hevder at brevvalg øker risikoen for svindel. Det har valgeksperter avvist.

(©NTB)