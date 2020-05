Ingen nye koronatilfeller i Slovakia

utenriks

Det opplyser helsemyndighetene i landet lørdag.

Ifølge offisielle tall er det registrert 1.455 tilfeller av koronasmitte, og av disse er 26 døde. Ingen nye tilfeller ble rapportert fredag.

Slovakia har den laveste dødsraten av alle EU-landene, med 0,5 per 100.000 innbyggere, ifølge tall fra European Centre for Disease Prevention and Control.

Eksperter mener det blant annet skyldes slovakiske myndigheters raske nedstengning og effektive smittevernstiltak samt omfattende informasjonskampanjer via landets medier.

(©NTB)