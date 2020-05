Professor: smittespredningen i Sverige kan stoppe opp i juni

utenriks

Britton er professor i matematikk ved universitetet i Stockholm. Sammen med to professorkolleger har han foretatt matematiske beregninger som viser at flokkimmunitet kan oppnås allerede når 40 prosent av befolkningen har vært smittet av koronaviruset.

– Det skulle innebære at smittespredningen i Stockholm kan stanse opp i midten av juni, sier han til Svenska Dagbladet.

– Vi har brukt en enkel modell med reproduksjonstallet 2,5 (at hver person i gjennomsnitt smitter 2,5 personer). Med den kommer vi fram til at flokkimmunitet inntrer ved cirka 40–45 prosent i stedet for 60 prosent, sier Britton.

Flokkimmunitet oppstår når en tilstrekkelig stor del av befolkningen er immun mot en smitte, noe som igjen fører til at smittespredningen begrenses og så smått dør ut. Nå mener altså forskerne at det kan skje fortere enn man før har trodd.

Britton får støtte fra Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, selv om resultatet fra undersøkelsen ennå ikke er kvalitetssikret.

– Det finnes en del artikler der ute som taler for at man får immunitet allerede før man når den totale flokkimmuniteten, sier Tegnell til nyhetsbyrået TT.

Han advarer likevel om at faren ikke er over ennå.

– Vi kommer fortsatt til å ha mye spredning, men på et lavt nivå. Dette er ikke et signal om at man kan gå tilbake til det vanlige, sier han.

(©NTB)