Rockelegenden Little Richard er død

Artisten døde lørdag, opplyser sønnen Danny Penniman til musikkmagasinet. Dødsårsaken er ennå ikke gjort kjent.

Little Richard regnes som en av rockens gudfedre. Som låtskriver, pianist og sanger hadde han stor innflytelse på rockemusikken gjennom sju tiår. Med sin store energi og unike stemme fikk han folk ut på dansegulvet til låter som «Tuttifrutti» (1956), «Long Tall Sally» (1957) og «Good Golly Miss Molly» (1958).

Richard Wayne Penniman ble født i Macon i Georgia i 1932. Da han var 14 år gammel, ble han oppdaget av gospelmusikeren Sister Rosetta Tharpe, som lot ham være med på sine opptredener.

Hans siste store hit var «Good Golly Miss Molly». Etter det kom han aldri på topp-ti-listen i USA. Men var til stor inspirasjon for en rekke artister i mange år etterpå.

Flere av hans låter ble spilt av blant andre The Beatles, og Elton John sa til Rolling Stone i 1973 at Little Richard var en av hans store forbilder.

Little Richard fortsatte å turnere i flere tiår etterpå, men la musikken på hylla i 2013.

