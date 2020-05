Fauci og to andre i Trumps krisegruppe i karantene

utenriks

Fauci, som er direktør for USAs institutt for allergi og infeksjonssykdommer og president Donald Trumps fremste helserådgiver, har testet negativt, og kontakten mellom ham og den koronasmittede ansatte i Det hvite hus regnes for å være lavrisiko.

Også to andre medlemmer av krisegruppa, direktør Robert Redfield i USAs folkehelseinstitutt CDC og lederen for mat- og medisintilsynet FDA, Stephen Hahn, er i karantene.

Fauci vil de neste 14 dagene stort sett ha hjemmekontor, bli testet hver dag og bruke munnbind. Det samme gjelder Redfield og Hahn.

Det hvite hus vil ikke opplyse hvem de tre har vært i kontakt med, men visepresident Mike Pences pressesekretær Katie Miller testet positivt for koronaviruset fredag.

Hun er dermed den andre man vet har testet positivt i Det hvite hus, ved siden av en militær som fungerte som adjutant for president Donald Trump.

