Minst fire sivile drept i rakettangrep i Libya

Libyas FN-støttede regjering i Tripoli (GNA) beskylder opprørsgeneralen Khalifa Haftar for å stå bak angrepet.

– Styrkene til krigsforbryteren (Haftar) avfyrte mer enn hundre raketter og missiler mot boligområder i sentrum av Tripoli, sier GNA i en uttalelse på Facebook.

Haftar har siden april i fjor kjempet for å få kontroll over hovedstaden, og søndagens angrep skal ha skjedd mot arbeiderklassestrøkene Abu Slim og Ben Gashir like sør for sentrum. Blant de drepte er en fem år gammel jente, mens 16 andre ble såret, ifølge GNA.

Flere titalls raketter ble også sendt mot flyplassen Mitiga, som fikk store skader. Flyplassen er den eneste i Tripoli som har fungert under koronakrisen.

FN-operasjonen i Libya (UNSMIL) kaller angrepet for et «alt for kjent, men skremmende syn».

– Disse grufulle angrepene skjer på jevnlig basis nær sivile boområder, skriver UNSMIL på Twitter.

