Tyrkia forbereder seg på turistenes tilbakekomst

utenriks

Fra slutten av mai skal tyrkerne selv gradvis få lov til å reise rundt i sitt eget land. Og i juni skal internasjonale flygninger så smått gjenopptas, sier kultur- og turistminister Mehmet Ersoy.

Myndighetene har utviklet et sertifiseringsprogram på 132 punkter med tiltak for hoteller og restauranter som blant annet skal sørge for at strenge hygienetiltak og sosial distanse overholdes.

Turisme er en av de viktigste næringene i Tyrkia. Før koronapandemien brøt ut, var det ventet at 58 millioner turister ville besøke landet i år.

Ersoy sier at dersom landet får pandemien under kontroll, håper de at 63 millioner turister vil kommet til landet neste år.

I likhet med flere andre land har også Tyrkia gradvis startet å lempe på restriksjonene. I helgen ble tallet på byer og områder med portforbud redusert fra 31 til 24. Fra søndag får personer over 65 år lov til å oppholde seg utendørs i fire timer, mens kjøpesentre, frisører og en rekke andre butikker og småbedrifter får åpne mandag.

Tyrkia hadde søndag om lag 137.000 rapporterte smittetilfeller, hvorav 3.100 er døde.

