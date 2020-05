Afghanistan hevder å ha pågrepet IS-leder

utenriks

To andre sentrale IS-ledere, blant dem den ytterliggående islamistgruppas etterretningssjef i regionen, Abu Ali, ble også pågrepet under aksjonen i Kabul, ifølge NDS og det afghanske innenriksdepartementet.

Omar Khorasanis talsmann, som bare er kjent som Saheeb, var også blant de til sammen åtte som ble pågrepet, ifølge BBC.

IS har hatt et relativt lite nærvær i Afghanistan, men har gjennomført en rekke terroraksjoner det siste året.

Senest i mars tok IS på seg ansvaret for angrepet mot et sikh-tempel i Kabul der 25 mennesker ble drept, blant dem barn.

Afghanistans største opprørsgruppe Taliban har tatt kraftig avstand fra IS og har ligget i krig med dem nordøst i landet.

(©NTB)