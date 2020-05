Iran bekrefter dødsulykke under marineøvelse sør i landet

utenriks

Den iranske marinen melder kun om én omkommet og flere skadde i en ulykke på fartøyet Konarak, som ifølge nyhetsbyrået Fars ble tatt i bruk i 2018.

Bekreftelsen kommer tidlig mandag morgen og gjengis blant annet i New York Times etter ubekreftede videoer og meldinger på lokale medier om at en iransk fregatt ved en feiltakelse skal ha fyrt av et missil av typen C-802 Noor mot et iransk støttefartøy utenfor Bandar-e-Jask-området i Hormozgan-provinsen. Flere kilder melder at 40 personer kan ha mistet livet da fartøyet som ble truffet skal ha sunket.

Ifølge Daily Mail fant hendelsen sted under en militærøvelse i den sørlige delen av Iran, noe som ble bekreftet av den iranske marinen i meldingen på morgenen.

Ifølge meldingen var det flere involverte fartøyer, alle tilhørte den iranske marinen. Ulykken beskrives ikke, men den skal granskes.

