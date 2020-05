Italia strammer grepet for fengslede mafiabosser

utenriks

I likhet med mange andre land har Italia de siste månedene løslatt mange innsatte i landets fengsler for å beskytte dem mot koronaviruset.

Men søndag ble kravene for løslatelse innskjerpet. Heretter skal alle løslatelser revideres hver 14. dag for å sikre at de er berettiget.

– Ingen skal kunne tro at de kan utnytte denne helsekrisen som koronaviruset har skapt, til å komme seg ut av fengsel, sier justisminister Alfonso Bonafede.

Nærmere 400 løslatt

Siden mars har nærmere 400 mafiabosser og narkolangere blitt sluppet ut av fengsel og satt i husarrest, noe som har skapt stor misnøye i Italia. I tillegg vurderes nå løslatelsessøknader fra ytterligere 456 innsatte, rapporterte avisa Repubblica torsdag.

En av dem som har fått komme hjem, er Francesco Bonura, en tidligere beryktet topp i den sicilianske Cosa Nostra-mafiaen. Sammen med sin kompanjong Franco Cataldo ble han i 1996 dømt for drapet på sønnen til en avhopper fra mafiaen. Gutten var i tenårene, og de to skal ha oppløst kroppen hans i syre.

Også Cataldo har blitt flyttet fra fengsel til husarrest. De to er henholdsvis 78 og 85 år gamle.

Holdt isolert

Blant dem som har kritisert overflyttingen av de to gamle mafiabossene, er mafiadommeren Federico Cafiero De Raho.

Han påpeker at både Bonura og Cataldo sonet avsondret under streng isolasjon for å forhindre at de skulle fortsette å lede sine klaner bak murene. Han sier at han derfor ikke skjønner argumentet om at de måtte ut av fengselet for å unngå å bli syke.

– Hvis de er i isolasjon, er det klart at de ikke kan bli smittet, sier De Raho.

