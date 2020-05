Nytt saudiarabisk oljekutt

utenriks

Energidepartementet i Riyadh opplyser mandag at de har bedt det statlige oljeselskapet Aramco om å gjennomføre et ytterligere, frivillig produksjonskutt på 1 million fat per dag.

Kuttet skal være på plass fra begynnelsen av juni, og målet er å støtte opp under det dalende oljeprisnivået.

Tiltaket vil føre til at verdens største oljeeksportør dermed har redusert sin produksjon til 7,5 millioner fat olje om dagen, ifølge departementets uttalelse, som gjengis av landets offisielle nyhetsbyrå.

Også Kuwait varsler kutt i oljeproduksjonen.

Landets oljeminister Khaled al-Fadhel sier de er villig til å kutte 80.000 fat daglig.

– Kuwait støtter forsøkene til Saudi-Arabia på å gjenopprette balansen i oljemarkedet, sier han til Kuwait News Agency.

Opec og samarbeidslandene ble i april enige om produksjonskutt på rekordhøye 9,7 millioner oljefat, mens andre produsenter lovet å redusere sin produksjon med rundt 3,7 millioner fat.

På tross av store kutt har oljeprisene holdt seg svært lave som følge av manglende etterspørsel på grunn av koronakrisen.

(©NTB)