Overdødelighet tyder på langt flere koronaofre i New York

Ifølge U.S. Centers for Disease Control and Prevention var det i perioden 11. mars til 4. mai en overdødelighet på rundt 24.000 i New York City, sammenlignet med samme periode tidligere år.

På samme tid ble det registrert rundt 18.700 koronarelaterte dødsfall i byen, men det kan i realiteten ha vært snakk om nærmere 5.300 flere.

Årsaken til at mange koronaofre ikke ble fanget opp av statistikken, kan ha vært at de døde hjemme eller at de aldri var testet for viruset og at det heller ikke ble foretatt test etter at de døde.

– Overdødelighet er et viktig redskap for forståelse, konkluderer rapporten.

Nærmere 1,4 millioner mennesker har ifølge helsemyndighetene fått påvist koronasmitte i USA, og av disse er over 81.000 døde. Det er nesten 50.000 flere enn verdens nest hardest rammede land Storbritannia.

I New York City var det søndag registrert nærmere 14.800 dødsfall blant koronasmittede, og legene hadde i tillegg knyttet nærmere 5.200 andre dødsfall til viruset. Overdødelighetsstatistikken kan tyde på ytterligere 5.297 koronadødsfall.

Mens koronaviruset til nå er knyttet til 24,6 dødsfall per 100.000 innbyggere i USA, knyttes det til minst 138,1 dødsfall per 100.000 innbyggere i delstaten New York.

Til sammenligning er viruset knyttet til 4,1 dødsfall per 100.000 innbyggere i Norge.

