Russland åpner opp, til tross for mange smittede

utenriks

Tallet på smittede i Russland har skutt i været den siste uka, med over 10.000 nye påviste tilfeller i døgnet. Mandag meldte helsemyndighetene om 221.344 smittede, en økning på 11.656 siden søndag.

Det høye smittetallet tilskrives til en viss grad storstilt testing. Russland har til nå testet over 5,6 millioner for koronasmitte. Landet har dermed testet en høyere andel av befolkningen enn for eksempel Norge.

Mens 2,7 prosent av alle som har testet positivt for koronaviruset i Norge er døde, er andelen Russland hittil 0,9 prosent, ifølge de offisielle tallene. Myndighetene i landet mener derfor at man nå kan lempe på de strenge smittevernstiltakene som ble innført for over en måned siden.

Kampen ikke over

– Fra og med i morgen 12. mai skal den landsomfattende perioden med ikke-arbeidende dager være over. Men kampen mot viruset er ikke over ennå, sa president Vladimir Putin i en TV-sendt tale mandag.

Mens folk har holdt seg hjemme de siste ukene, har myndighetene benyttet tiden til å styrke helsevesenet, øke antallet sykehussenger og på den måten «spart tusenvis av liv», ifølge Putin.

– Dette gjør oss nå i stand til gradvis å oppheve restriksjonene. Det er i alles interesse at økonomien snarest mulig vender tilbake til det normale, fortsatte han.

Virksomhet innen bygg- og anlegg, jordbruket og energisektoren bør være de første som gjenopptar aktiviteten, ifølge Putin.

Verst i Moskva

Russland strekker seg over hele elleve tidssoner og koronaviruset har rammet svært ulikt i de forskjellige delene av landet. Derfor gir regjeringen de regionale lederne frie tøyler til å forlenge tiltak dersom de finner det nødvendig.

Hovedstaden Moskva er hardest rammet av pandemien og står for over halvparten av smittetilfellene som er meldt inn, rundt 115.000.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin har tidligere anslått at 2 prosent av byens innbyggere, 250.000, er smittet bare der. Beslutningen om gjenåpning gjelder derfor ikke Moskva, som i stor grad vil forbli lukket ut mai måned.

Hardt rammet økonomi

Den russiske økonomien er hardt rammet av koronapandemien, og rundt en tredel av landets økonomiske aktivitet har stanset helt opp som følge av smittevernstiltakene, ifølge tall myndighetene la fram i forrige uke.

Dette, kombinert med et kraftig prisfall på olje, som utgjør en stor del av landets eksportinntekter, tærer kraftig på den russiske statskassa.

Landets valuta, rubelen, har rett nok styrket seg noe de siste ukene, men er likevel 10 prosent svakere i forhold til amerikanske dollar, sammenlignet med begynnelsen av mars. Mandag lå kursen på 73 rubler per dollar.

– Epidemien og restriksjonene som er innført som følge av den, har påvirket økonomien vår sterkt og rammet millioner av borgere hardt, sa Putin mandag.

(©NTB)