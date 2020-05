WHO advarer mot forhastet gjenåpning

utenriks

– Den gode nyheten er at man i stor grad har lyktes med å bremse viruset og på den måten redde liv, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHOs krisesjef Michael Ryan gleder seg også over dette og mener utviklingen er et etterlengtet tegn til håp. Han advarer imidlertid mot forhastet avvikling av smittevernstiltak og gjenåpning.

– Man må være ekstremt på vakt, sier Ryan, som frykter at spredningen av viruset skal skyte fart igjen.

Bremset opp

Over 4,2 millioner mennesker verden over har fått påvist koronaviruset, og tallet på døde nærmet seg mandag 290.000.

I hardt rammede land som Spania og Italia har imidlertid smittespredningen bremset opp, og det samme er tilfelle i land som Norge og Sverige. Dette har fått myndighetene til å lempe på strenge smittevernstiltak, butikker og virksomheter gjenåpner og barn og voksne vender tilbake til skoler og arbeidsplasser.

Smittevernseksperter frykter at gjenåpningen er forhastet og at smittespredningen skal øke igjen, og WHO maner til varsomhet.

For å «unngå en stor andre bølge» er det viktig at helsevesenet i de enkelte land gjør alt for å identifisere nye tilfeller og spore opp og isolere alle de har vært i kontakt med, understreker Michael Ryan.

– Mens mange land på systematisk vis har investert i å bygge opp helsevesenets kapasitet under nedstengningen, er det andre land som ikke har gjort dette, konstaterer han.

Tviler på flokkimmunitet

WHO advarer samtidig mot overdreven tro på flokkimmunitet, uten å navngi land som Sverige der helsemyndighetene har valgt å satse på dette.

– Undersøkelser har vist at en relativt lav andel av befolkningen har antistoffer mot covid-19, noe som innebærer at størstedelen av befolkningen fortsatt er mottakelige for viruset, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rundt 90 slike undersøkelser er underveis og kan gi svar på om en person har vært smittet, og foreløpige resultater er ifølge WHO-sjefen ikke oppløftende.

– Det synes hittil å være et vedvarende mønster at det er en lav andel av befolkningen som har disse antistoffene, sier Tedros.

Farlig idé

Ifølge lederen av WHOs covid-19-gruppe, Maria Van Kerkhove, viser foreløpige data at det bare er mellom 1 og 10 prosent som har slike antistoffer.

Det er uklart hvor stor andel av befolkningen som må ha antistoffer før det utvikles såkalt flokkimmunitet, men ifølge enkelte eksperter kan det være opp mot 80 prosent.

– Ideen om at land med lite strenge tiltak på ett eller annet magisk vis plutselig skal oppnå flokkimmunitet, selv om man rett nok mister noen gamle mennesker på veien, er svært farlig, sier Michael Ryan.

(©NTB)