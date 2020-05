Boeing solgte ikke et eneste passasjerfly i april

utenriks

Ingen nye ordre, men 108 avbestillinger. Det ble fasit for april måned hos den amerikanske flyprodusenten, som allerede før pandemien brøt ut var rammet av krise etter to store ulykker med 737 MAX-flyene.

Dermed har det gått to måneder i år uten nye ordre for Boeing, noe som ville vært utenkelig for bare kort tid siden. Selskapet ga tirsdag også uttrykk for at det var usikkerhet knyttet til 101 andre ordre, og fjernet dem derfor fra sin produksjonsliste, som nå er på mindre enn 5.000 maskiner.

Airbus melder på sin side om ni nye ordre i april, noe som gir en total ordreinngang for 2020 på 299 fly. Den europeiske produsenten sier deres produksjonsliste nå er på 7.645 fly.

Verdens flyselskaper er i store økonomiske vanskeligheter siden pandemien og smitteverntiltakene har paralysert store deler av trafikken. Totalt er 16.000 fly satt på bakken, nesten to tredeler av den globale flåten. Selskapene utsetter også leveranser av fly som var avtalt levert før pandemien brøt ut.

Boeings administrerende direktør David Calhoun sier flytrafikken vil gjenopptas så langsomt at det er sannsynlig at et av de store flyselskapene i USA vil forsvinne.

– Noe vil skje når vi kommer til september. Trafikken vil ikke være tilbake til 100 prosent. Den vil ikke engang være tilbake til 25 prosent. Kanskje vi ved utgangen av året nærmer oss 50 prosent, sier han til TV-kanalen NBC.

