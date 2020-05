Fauci: Trolig flere koronadødsfall enn registrert i USA

utenriks

Nærmere 1,4 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte, og myndighetene har til nå registrert drøyt 82.000 koronarelaterte dødsfall.

– De fleste av oss har en følelse av at tallet på døde trolig er høyere enn dette, sier Fauci.

Hvor mange flere liv koronaviruset har krevd, vil han ikke anslå, men han tror ikke at det reelle dødstallet er opptil 50 prosent høyere, slik enkelte har hevdet.

– Koronasmittede kan ha dødd hjemme, uten at det er registrert som koronadødsfall, sier han.

Advarte

Tirsdag deltok Fauci under en høring i Senatet, der han advarte delstatene mot å trosse helsemyndighetenes råd og gjenåpne samfunnet før de har smittespredningen under kontroll.

– Dersom dette skjer, er det en risiko for at dere utløser et utbrudd som dere kanskje ikke vil være i stand til å kontrollere, sa han.

– Det vil ikke bare føre til lidelser og død som kunne ha vært unngått, men det vil også sette dere tilbake i forsøket på å gjenreise økonomien, la Fauci til.

Gir bare råd

Republikaneren Rand Paul, som var de første senatoren som testet positivt for koronaviruset, gikk hardt ut mot Fauci som advarte mot forhastet gjenåpning av amerikanske skoler.

– Selv om jeg respekterer deg aldri så mye, så vet du ikke alt og det er heller ikke du som bestemmer, sa Paul, som mener at skolene bør gjenåpnes.

– Jeg har aldri hevdet å være allvitende, eller den eneste som skal ha noe å si om dette. Jeg er forsker, lege og offentlig ansatt tjenestemann. Jeg gir råd basert på de beste vitenskapelige beviser. Jeg gir ikke råd om økonomiske spørsmål, jeg gir ikke råd om annet enn folkehelse, sa Fauci.

Romney ikke imponert

President Donald Trump har på sedvanlig vis lovprist egen innsats i kampen mot koronaviruset, og viste mandag til at USA har testet en høyere andel av innbyggerne enn Sør-Korea.

Trumps partikollega, senator Mitt Romney, er ikke imponert.

– Jeg kan overhodet ikke se at vår testing er noe å feire, sier Romney til Washington Post, som viser til at Sør-Korea satte i verk massetesting tidlig og derfor raskt fikk kontroll på smittespredningen.

Selv om Sør-Korea har over 50 millioner innbyggere, har viruset bare krevd 258 liv. I USA har tallet på døde passert 82.000.

