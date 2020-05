Mange drept i angrep mot begravelse i Afghanistan

utenriks

Angrepet skjedde tirsdag i Nangarhar, opplyser Attaullah Khogyani, som er talsmann for guvernøren i Nangarhar-provinsen.

Han sier at gjerningsmannen utløste en bombe midt under begravelsesseremonien i Kuz Kunar-distriktet.

Både Taliban og IS har tidligere vært aktive i området, men ifølge myndighetene er mesteparten nå under regjeringskontroll.

Tallet på døde og sårede varierer. Kildene til franske AFP sier at minst 17 personer er drept og 30 såret, mens det tyske nyhetsbyrået DPA siterer kilder som oppgir at 15 er drept og 56 såret.

Andre har oppgitt et langt høyere dødstall, deriblant et medlem av provinsrådet, Suhrab Qaderi, som sier at minst 50 personer er drept og over 60 såret.

Angrepet skjedde da en stor folkemengde var samlet til begravelse for en av distriktets politisjefer.

Taliban avviser at gruppa er innblandet i angrepet, som skjedde samme dag som et sykehus i Kabul ble stormet av væpnede menn.

(©NTB)