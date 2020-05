Sør-Korea bruker mobildata for å spore nattklubbgjester

utenriks

De siste dagene har landet opplevd et smittehopp knyttet til et populært nattklubbområde i hovedstaden. 27 av tilfellene er registrert det siste døgnet.

Økningen kommer etter at landet i flere dager på rad kunne melde om under ti smittetilfeller per døgn.

Som følge av økningen har alle nattklubber og barer fått ordre om å stenge, ikke bare i Seoul, men også i naboprovinsen Gyenonggi og byen Incheon, samt Daegu sør i landet.

Løfter om anonymitet

Sør-Koreas helsemyndigheter jobber nå på spreng med å kartlegge tusenvis av personer som har dratt på nattklubb i utelivsdistriktet Itaewon i begynnelsen av mai.

De har bedt alle som har vært på de aktuelle utestedene, om å melde seg for å bli testet. Alle er lovet full anonymitet ettersom det er snakk om flere gay-barer. Det antas at mange nøler med å la seg teste fordi det i Sør-Korea fortsatt er knyttet stigma til det å være homofil.

Forbilde

Sør-Korea har vært et forbilde for mange andre land når det gjelder håndteringen av koronautbruddet. Nå hadde myndighetene såvidt begynt å lempe på smitteverntiltakene, men med den siste økningen er det frykt for en ny smittebølge.

Tirsdag opplyste smittevernmyndighetene at det er registrert 10.936 smittede og 258 dødsfall totalt. Minst 1.138 tilfeller knyttes til innreise fra utlandet, men andelen har gått ned etter at grensekontrollen ble styrket i april og det ble innført krav 14 dagers karantene for alle som hadde vært i utlandet.

