Treningssentre og frisører får åpne i Brasil mens smittetallene øker

Presidenten har hele tiden hevdet at myndigheter i landet på statlig og lokalt nivå overdriver restriksjonene og at de ikke behøver stresse med å begrense smitteutbruddet i Brasil.

I et regjeringsdekret nylig publisert inkluderer Bolsonaro treningssentre og frisørsalonger på en liste over «essensielle» virksomheter som kan åpnes i delstater og byer som for øyeblikket er nedstengt på grunn av koronaviruskrisen.

– Fordi helse er liv, satte jeg i dag treningssentre, skjønnhetssalonger og frisører på listen over viktige aktiviteter, sa han til journalister sent mandag.

Han la til at stillesitting hjemme øker kolesterolnivået, stress og en hel masse problemer og la til at det dessuten er hygienisk å få stelt hår og negler.

Helseminister Nelson Teich sier at han ikke var informert om Bolsonaros dekret på forhånd.

Den høyrepopulistiske presidenten har flere ganger uttalt at karantenetiltak er ødeleggende for økonomien og har avfeid det nye koronaviruset som ikke noe mer enn en «svak versjon av influensa».

Viruset kan knyttes direkte til mer enn 11.600 dødsfall og 169.000 sykdomstilfeller i Brasil hittil.

