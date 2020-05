Trump: Uaktuelt å endre handelsavtalen med Kina

utenriks

Enkelte rådgivere i Kina har foreslått muligheten for å annullere den inngåtte avtalen og forhandle fram en ny med større fordeler for kineserne, skriver den engelskspråklige kinesiske avisen Global Times.

Avisen siterer kilder tett på den kinesiske regjeringen. Global Times er ikke noe offisielt partiorgan, men det som meldes der antas å reflektere den kinesiske regjeringens vurderinger.

USAs president Donald Trump gjorde det mandag helt klart at Kina bare kan glemme å reforhandle avtalen fra januar.

– Det er jeg ikke interessert i. Ikke det minste lille grann, sa Trump under pressemøtet i Rosehagen ved Det hvite hus.

Kina har i avtalen gått med på å kjøpe varer og tjenester fra USA for minst 200 milliarder dollar, mens USA skal trappe ned tollen på kinesiske varer. Vedvarende amerikanske angrep på Kinas handlemåte i forbindelse med koronaviruspandemien har imidlertid ført til en «tsunami av sinne» på kinesisk side, ifølge Global Times.

Trump har blant annet truet med straffetoll, han har anklaget Kina for å ha skjult og holdt tilbake informasjon, insinuert at Kina har produsert, spredt og plantet koronaviruset med vilje og bedt pressen stille kritiske spørsmål til Kina, ikke til ham.

Presidenten anklager også Kina for at viruset har spredt seg over hele verden og for den globale økonomiske krisen som har fulgt.

Tonen var ganske annerledes da Trump 21. januar sa at USAs forhold til Kina trolig aldri hadde vært bedre. I en rekke Twitter-meldinger i slutten av januar og februar, omtalt blant annet i Politico, hyllet Trump også Kinas håndtering av koronaviruset, åpenheten, handlekraften og samarbeidet med USA.

