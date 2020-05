Norske styrker i Irak: IS bygger seg opp i skyggen av koronakrisen

utenriks

– Det er et paradoks at viruset som pasifiserer andre har ført til en ytterligere oppblomstring av, og terrorangrep fra, IS, sier oberstløytnant Stein Grongstad til VG.

Telemark bataljon er i Irak for å drive opplæring av irakiske soldater for å håndtere den økende trusselen fra terrorbevegelsen IS. De siste månedene har de ikke kunne ha fysisk kontakt med irakiske militære på grunn av smitteverntiltak, mens IS oppholder seg i jordbruksområder og ikke er spesielt utsatt for smitte.

Fanger er løslatt fra fengsler, flere av dem er IS-tilhengere. Både derfra og fra åpnede flyktningleirer får nå IS tilfang av rekrutter.

– Vi opplever at de har en angrepsstrategi som består i bedre planlegging og at de går spesifikt etter irakiske styrker som nå ikke er samordnet i samme grad som før viruset slo til. IS gjør bruk av veibomber, de er i besittelse av avanserte sprenglegemer, og bruker tyngre våpen. De vet også å utnytte terrenget i grenseområdene til sin fordel. I april måned var det 20 IS-angrep på irakiske styrker i Anbar-provinsen, sier Grongstad, som er sjef for den norske styrken i Irak.

– IS utgjør en trussel selv om organisasjonen territorielt er bekjempet. Både IS og al-Qaida får lettere fotfeste der myndighetskontroll mangler, eller der hvor stor ustabilitet hersker, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG 9. mars i år, og kommenterte da at hun fryktet at nettopp IS ville komme tilbake.

(©NTB)