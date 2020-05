Pompeo trosser koronaen og besøker Israel

utenriks

Pompeo landet i Tel Aviv onsdag morgen. Iført en rød og hvit ansiktsmaske dro han videre til Jerusalem.

Her møtte han Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som kalte besøket et vitnesbyrd om styrken i alliansen mellom Israel og USA.

De to fortalte at de skulle diskutere Iran, kampen mot koronaviruset og den nye israelske regjeringen som det omsider er blitt enighet om. Netanyahus planer om å annektere deler av den okkuperte palestinske Vestbredden blir også et viktig tema, ifølge nyhetsbyrået AP.

Trumps plan

USAs president Donald Trump la i januar fram en plan som åpner for at Israel formelt kan overta rundt 30 prosent av Vestbredden.

I avtalen mellom partiene i den nye israelske regjeringen står det at annekteringen vil kunne begynne allerede 1. juli. I forkant av Israel-besøket ønsket Pompeo ikke å si om Trump-regjeringen godtar at Israel på egen hånd gjennomfører en såkalt ensidig annektering.

Pompeo sa at han ønsket å høre hva Netanyahu og hans nye koalisjonspartner Benny Gantz mener om saken.

Den nye israelske regjeringen skulle egentlig vært tatt i ed onsdag, men seremonien ble utsatt én dag som følge av Pompeos besøk.

Strider mot folkeretten

Både okkupasjon og annektering av Vestbredden strider mot folkeretten, og planene til Israel og Trump-regjeringen har lite støtte i resten av verden.

Palestinernes sjefforhandler Saeb Erekat sier planene om annektering er et forsøk på å gravlegge palestinernes rettigheter og et angrep på internasjonale regler.

Samme dag som Pompeo kom til Israel, ble en 15 år gammel palestinske gutt drept i et sammenstøt med israelske soldater i en flyktningleir i nærheten av Hebron på Vestbredden.

Hendelsen ble ikke nevnt av Pompeo eller Netanyahu da de holdt pressekonferanse. Pompeo beklaget imidlertid at en israelsk soldat ble drept da han ble truffet i hodet av en stein dagen før.

Omsider enighet

Pompeo skal etter planen være seks timer i Israel, og han skal møte både Gantz og Israels påtroppende utenriksminister Gabi Ashkenazi.

Avtalen om den nye regjeringen ble framforhandlet i forrige måned, etter en lang periode med politisk usikkerhet. Tre israelske valg ble holdt i løpet av ett år.

I henhold til avtalen skal Netanyahu være statsminister det neste halvannet året – til tross for at han er tiltalt for bestikkelser og svindel. Deretter skal Gantz være statsminister i halvannet år.

Pompeo er den første utenlandske lederen som besøker Israel siden koronapandemien rammet verden. Forrige gang Pompeo forlot USA, var da han i mars kom på et uanmeldt besøk til Afghanistan.

(©NTB)