Putins talsmann har dobbeltsidig lungebetennelse

I et intervju med den russiske avisen Kommersant forteller 52 år gamle Peskov at han knapt hadde symptomer i tiden før han testet positivt for koronaviruset.

Svak feber gjorde likevel at han holdt seg hjemme noen dager, men da tilstanden forverret seg og han fikk påvist koronasmitte, ble han straks innlagt på sykehus. Der ble det påvist dobbeltsidig lungebetennelse.

Peskov forteller til Kommersant at han ikke har møtt Putin på én måned. Det har heller ikke vært stor møtevirksomhet i Kreml de siste ukene, og alle som jobber i de russiske regjeringskontorene benytter ifølge Peskov smittevernsutstyr. Dokumenter som sirkulerer blir sprayet med desinfiserende veske, forteller han.

Peskovs kone, den tidligere OL-vinneren i kunstløp Tatjana Navka, har også testet positivt for koronaviruset, men forteller at hun føler seg i fin form.

Peskov har vært pressetalsmann for Putin helt siden årtusenskiftet og regnes som en nær medarbeider av den russiske presidenten.

