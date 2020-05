utenriks

Ved utgangen av mars hadde selskapet 53.500 ansatte.

Meldingen kommer i forbindelse med at reiseoperatøren onsdag legger fram kvartalsrapport, der det kommer fram at TUI gikk med et underskudd på vel 8 milliarder kroner i første kvartal.

I samme periode i 2019 gikk TUI med underskudd på drøyt 1,9 milliarder.

(©NTB)