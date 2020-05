TUI varsler storkutt

utenriks

Selskapet opplyser at krisen vil ramme opptil 8.000 stillinger, som enten vil kuttes eller ikke fylles. Ved utgangen av mars hadde selskapet 53.500 ansatte globalt.

TUI legger onsdag fram kvartalsrapport, der det kommer fram at reiseoperatøren gikk med et underskudd på vel 8 milliarder kroner i første kvartal. I samme periode i 2019 gikk TUI med underskudd på drøyt 1,9 milliarder.

De første månedene av året er ofte vanskelige for reiseselskaper, som henter inn brorparten av inntektene på sommeren. Kun 35 prosent av reisene for årets sommerferie er blitt solgt, en stor nedgang fra 59 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Administrerende direktør Fritz Joussen sier koronakrisen vil tvinge fram endringer, både for TUI som selskap, og for selve reiselivsmarkedet.

– Det krever innsparinger i investeringer, utgifter, i det hele tatt vår størrelse og tilstedeværelse rundtom i verden, sier han.

Utsiktene for reiselivsbransjen er nå så usikre at TUI ikke vil komme med noen prognose for årsresultatet. Selskapet har fått et lån på nesten 20 milliarder kroner av den tyske regjeringen. Samlet har TUI drøyt 23 milliarder kroner i likviditet.

Kommunikasjonssjef Nora Aspegren i TUI Norge vil ikke si om kuttene vil påvirke de ansatte her i Norge.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt, sier hun til NTB.

