FN ber Libya om våpenhvile for å stanse koronaspredning

utenriks

Kun 64 tilfeller av koronasmitte er bekreftet i Libya og tre dødsfall er hittil knyttet til covid-19 så langt i det konfliktfylte landet nord i Afrika.

I en felles uttalelse onsdag skriver sju av FNs ledere at tallene, samt spredningen for de få tilfellene rundt i landet, viser at risikoen for videre økning av utbruddet er svært høy i Libya.

De skriver at konflikten har en katastrofal effekt på sivile liv, inkludert migranter og flyktninger i hele landet, og støtter generalsekretær António Guterres henstilling om en global våpenhvile og å legge ned våpen for å håndtere pandemien.

I april i fjor forverret situasjonen i det krigsherjede Libya seg da opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans milits, som har tilhold øst i landet, innledet en offensiv mot Tripoli.

(©NTB)