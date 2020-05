Søreide beklager WTO-sjefens avgang

utenriks

Den 62-årige brasilianeren bekrefter torsdag at han forlater posten som generaldirektør i Verdens handelsorganisasjon (WTO) 31. august.

– Det er en personlig beslutning, av hensyn til familien. Det er ikke helserelatert, og jeg sikter ikke mot noen politiske muligheter, sier han og påpeker at det ikke var en enkel beslutning.

– Jeg har satt stor pris på det gode samarbeidet med Azevedo. Han har lagt ned en svært viktig innsats for å lede WTO i en handelspolitisk krevende tid, men jeg respekterer hans begrunnelse om at avgjørelsen er den beste for organisasjonen, sier Søreide i en kommentar.

Norsk økonomi

– Norsk økonomi og norske arbeidsplasser er avhengige av et velfungerende multilateralt handelssystem i WTO. Gitt krisen verden nå opplever, håper jeg en ny generaldirektør kan komme på plass så raskt som mulig, sier Søreide.

Azevedo har vært generaldirektør i WTO siden september 2013 og tok fatt på sin andre fireårsperiode i september 2017.

Resesjon

En av Azevedos fire visegeneraldirektører vil trolig steppe inn som fungerende generaldirektør fram til september 2021, ifølge Bloomberg. Det er Yonov Frederick Agah fra Nigeria, Karl Brauner fra Tyskland, Alan Wolff Fra USA og Yi Xiaozhun fra Kina.

I april varslet Azevedo at det kan bli den verste resesjonen i vår levetid dersom koronakrisen vedvarer. WTO anslår at nedgangen i den globale handelen vil være et sted mellom 13 og 32 prosent i 2020.

De to tallene er henholdsvis det mest optimistiske anslaget og det mest pessimistiske anslaget.

(©NTB)