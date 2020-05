Chile forbereder seg – graver tusenvis av graver

utenriks

Chiles infeksjonsrate steg kraftig denne uka, noe som fikk regjeringen til å pålegge Santiagos sju millioner innbyggere å holde seg hjemme fra fredag.

Landet registrerte mellom 350 og 500 nye smittetilfeller per dag fram til forrige helg, mens det onsdag ble registrert 2.600 tilfeller på ett døgn og omtrent like mange torsdag. Det offisielle antallet dødsfall som knyttes til koronaviruset er 368.

Kirkegårdsdirektør Rashid Saud ved den største kirkegården i Santiago, sier imidlertid at de ved å se til andre land innser at det vil komme et stort antall døde, og at de har forberedt seg ved å grave rundt 2.000 graver siden 3. mars. Han påpeker at det er snakk om å se realiteten i øynene, der de ser at andre land i verden har endt opp med valget mellom å ty til massegraver eller å la døde mennesker ligge på gata eller lagret i biler og råtne.

– Det er dette vi vil unngå og forhåpentligvis slipper vi å bruke dem, sier Saud sa om de nye gravene.

Leder for kirkegårdsarbeiderforbundet, Luis Yevenes, er bekymret for situasjonen i andre chilenske byer. Han sier det er «mangel på kapasitet» i Valparaíso. Vina del Mar, Concepcion og Talcahuano.

